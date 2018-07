Cita amorosa terminó en millonario robo

Un encuentro amoroso que pretendía ser el aliciente de las penas del alma para César* (34 años), un hombre homosexual barranquillero que quería dejar atrás un mal momento que le causó una ruptura con la pareja que tenía desde hace 10 años, terminó convertido en una pesadilla. El sábado, después de acordar una cita con J. Jaramillo, un hombre que conoció a través de una aplicación en la que se concretan citas, César fue víctima de una sustancia extraña que le brindó el sujeto para poder robarlo en su propia casa. A cinco millones de pesos ascienden las pérdidas para la víctima que despertó en su casa completamente desorientado, con sus cajones revueltos y sin varias de sus pertenencias. Ahora el hombre asegura que siente miedo de que esta persona llegue a su casa de nuevo para hacerle más daño, pues no contento con todo lo que le hurtó, Jaramillo clonó la llave de acceso a su apartamento. César asegura que aunque denunciar no es una tarea fácil por el estigma social que tienen muchos ciudadanos hacia la comunidad LGTBI, él en este momento alza su voz para prevenir a las personas que como él puedan incurrir en el error de confiar en la persona equivocada. Esto es algo que le puede pasar a cualquiera, no solamente las personas de la comunidad pueden sufrir de este tipo de hechos delictivos, cualquiera que se meta a una red social para concretar una cita con una persona desconocida puede ser víctima como yo de un hurto o en peores casos de maltratos por parte de malintencionados. La invitación que hago es que se tenga más precaución, uno nunca sabe con quién se puede encontrar al otro lado de una pantalla, así que es preferible conocer gente nueva a la antigua en físico”, comentó la víctima en conversación con Q’HUBO. La cita no salió como planeó. Desde el jueves en las horas de la tarde, César, aburrido de estar solo y algo cansado de la monotonía, decidió descargar una famosa aplicación en su celular en la que concretó un encuentro con un sujeto. Inicialmente el acercamiento se dio a través de chats, seguido de fotos y posteriormente una cita en persona.

