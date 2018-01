El ciego que viaja por el mundo

Tony Giles nació en Inglaterra, es ciego y sordo, pero él quiere demostrar que eso no ha sido un impedimento para cumplir sus retos y llevar una vida normal como las personas que no tienen ningún tipo de limitación. Con ese deseo, hace 17 años se embarcó en una aventura apasionante y arriesgada: visitar todos los países del mundo que pudiera, solo y sin ayuda. En su cuenta ya lleva 124 y sigue sumando. El joven, que es más conocido como Tony the Traveller, tiene un blog en internet donde va contando cada uno de sus viajes, y en él se describe: “soy un joven completamente ciego y sordo en un 80 por ciento de ambos oídos. También recientemente tuve un trasplante de riñón debido a una insuficiencia renal. Sin embargo, he visitado cada continente poblado.

