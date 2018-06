Campeones del irrespeto

Es cierto que la derrota de nuestra Selección Colombia frente a Japón nos causo una gran tristeza. Pero créanos, eso no se compara con el dolor de patria que nos causa el ver actos irrespetuosos de otros colombianos que están en Rusia. Ayer, por ejemplo, a un hincha del combinado nacional le pareció muy gracioso insultar a los aficionados japoneses a las afueras del estadio Mordovia de Saransk, una vez disputado el compromiso, aprovechando que ellos no hablan ni entienden el español. Como prueba hay dos videos que circulan en redes sociales: en el primero se ve a un sujeto hablando con dos niponas, incitándolas a decir “soy una perra”, a manera de burla; y en el segundo, también con esta intención, el colombiano volvió a dárselas de vivo y convenció a dos jóvenes japoneses a decir “soy un cacorro”. Pero ahí no termina la vergüenza. También se publicó otro video en el que un grupo de hinchas ingresaron aguardiente al estadio de Mordovia, escondiéndolo dentro de unos binoculares. Un acto de viveza que para ellos fue considerado como “ingenio paisa”, dicho a manera jocosa. ¡Se les puede ir hondo! Pues bien, estas imágenes en vez de generar risas, produjeron todo lo contrario: vergüenza e indignación. Tanto que la Cancillería Colombiana rechazó en redes sociales este acto e invitó a los compatriotas que están en Rusia a moderar sus comportamientos (ver abajo). Y ojo que los ‘chistecitos’ de estos compatriotas les podría salir caro. Según informaron algunos medios, como Canal 1, el ‘Insulta extranjeros’ podría ser multado y expulsado de Rusia; y los que encaletaron el ‘guaro’ podrían ser multados (pagarían entre 137 mil pesos a 500 mil pesos) y no podrían ingresar a ningún estadio. Por si fuera poco, tendrían que hacer trabajos sociales durante 160 horas por un periodo de seis meses. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

