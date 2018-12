Camila está lista para Victoria’s Secret

Lo que parecía ser un sueño para la bella Camila Avella, la modelo a quien vimos debutar como presentadora este año en el ‘Desafío Súper Humanos’, ahora parece ser una realidad. Desde que Camila empezó a modelar, a los 16 años, siempre tuvo claro que deseaba hacer parte de las grandes ligas del modelaje, razón por la cual siempre buscó la manera de internacionalizar su carrera y así empezar a dar los primeros pasos para convertirse en un ángel de la reconocida marca Victoria’s Secret. Aunque parecía que esta llanera estaba concentrada en varios proyectos personales en el país, durante una reciente entrevista en el programa ‘Lo sé todo’, del Canal 1, ella misma aseguró que actualmente se encuentra enfocada en triunfar en el exterior y que por eso en los siguientes meses planea irse a vivir a Nueva York para prepararse y cumplir con lo que siempre ha deseado. “Este es un sueño que tengo desde niña. Siempre he visto las pasarelas de Victoria’s Secret y me encanta porque se puede mostrar la parte humana de las modelos. Creo que hacer parte de esta marca es muy difícil porque al casting asisten modelos de todo el mundo, no ha quedado ninguna colombiana y la verdad espero que la primera sea yo”, reveló Camila, quien hace poco dio de qué hablar cuando fue destituida del Concurso Nacional de Belleza. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: a los 16 años, Camila Avella, empezó a modelar, en los siguientes meses planea irse a vivir a Nueva York, un ángel de la reconocida marca Victoria’s Secret