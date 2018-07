Caída le quita la camisa amarilla a Gaviria

En una jornada que se definió en embalaje y que fue muy complicada para nuestros pedalistas, el checo Peter Sagan se impuso en la segunda etapa del Tour de Francia, que se disputó ayer entre Mouilleron-Saint-Germain y La Roche-sur-Yon, sobre una distancia de 182.5 kilómetros. Con un tiempo de 4 horas, 6 minutos y 37 segundos, y gracias a la bonificación de 10 segundos, el ciclista del Bora asumió el liderato del Tour. Incidente afectó a Fernando Gaviria. Por su parte, Fernando Gaviria perdió la camiseta de líder debido una caída que se presentó en una curva y que ocasionó un bloqueo a 1.8 kilómetros de la meta y por tanto le impidió seguir y disputar la segunda fracción. “Arriesgo para ganar, pero no he podido evitar la caída. No he sufrido ninguna herida y no tendrá consecuencias para los próximos días”, explicó Gaviria nada más cruzar la línea de meta. “El ciclismo es así, no sabes cuando te puedes caer. La etapa la he disputado al máximo porque el maillot amarillo no se tiene todos los días”, afirmó. La segunda jornada se disputó sobre terreno plano en el que el protagonista fue el francés Sylvain Chavanel (Direct Energie), quien con un espíritu aventurero se escapó y duró en fuga mucho tiempo, hasta el punto que a 90 kilómetros de la meta tenía 4 minutos y 25 segundos de ventaja, conquistando así las metas intermedias. Pero su deseo por la victoria se vino abajo a 14 kilómetros de la llegada, cuando los equipos de los embaladores apretaron el paso en los kilómetros finales y lograron su cacería. En comienzo, Chavanel estuvo acompañado por Ion Smith (Wanty) y Michael Gogl (Trek-Segafredo). Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: Arriesgo para ganar pero no he podido evitar la caída, El ciclismo es así, Incidente afectó a Fernando Gaviria, le impidió seguir y disputar la segunda fracción, no sabes cuando te puedes caer, perdió la camiseta de líder debido una caída que se presentó en una curva, Pero su deseo por la victoria se vino abajo a 14 kilómetros de la llegada