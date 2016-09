“YO BUSCO LA MANERA DE TENER LA NEVERA LLENA”

Muchos creerán que ser actor de televisión es sinónimo de estabilidad económica y abundancia de oportunidades; pero no es así. Álvaro Benet, uno de los famosos que hace parte del selecto grupo de los 14 hombres más sexys de la farándula nacional, nos reveló cómo, a pesar de llevar una carrera actoral prometedora, muchas veces ha tenido que aceptar trabajos que no le gustan para no recaer en una crisis económica. “Decidí radicarme en Colombia hace siete años porque en España la situación económica se complicó, pasé de ser un reconocido empresario a perderlo todo. Tuve que recurrir a aprender un nuevo oficio para buscar otro medio de sustento, por eso soy actor. Aunque tengo que reconocer que en Colombia no todo ha sido como lo esperaba y aquí también me ha costado mucho llegar a donde estoy ahora”, aseguró Álvaro en dialogo con Q´HUBO. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Rosa de tu periódico Q´hubo.

