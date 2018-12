Buscan a pervertido que abusó de una niña

“Lo que este sujeto le hizo a mi hija puede estar haciéndoselo a otras niñas. Incluso, me atrevo a decir que hasta cosas peores. “¡Tenemos que detener esta situación, pues a plena luz del día abusó de una menor de diez años!”, aseguró Sandra a Q’HUBO, mientas recuerda lo que le sucedió a su pequeña. El hecho, que quedó registrado en los videos de las cámaras de seguridad del sector de Eduardo Santos (localidad de Antonio Nariño), ha generado repudio entre los residentes del barrio. “Los vecinos de la cuadra se dieron cuenta porque yo fui a golpearles luego de que mi hija me contara lo ocurrido, o si no esta sería la hora en la que nadie sabría nada”, agregó la mamá de la afectada. Mientras las autoridades buscan al hombre, quien tiene una edad que oscila entre los 25 y 30 años, la mamá de la niña pide seguridad para ella y su familia, pues este sujeto ya sabe que lo están buscando para capturarlo. Así fueron los hechos. La menor de diez años había salido de su colegio el martes de la semana pasada sobre las 5 p. m., junto con otras dos amigas. Al ver que la señora que la recogía todos los días no había acudido ese día a la salida de la institución, la niña optó por irse caminando con sus compañeras. Camino a su casa se encuentra un parque. Tentada a montarse en el rodadero y un rato en el pasamanos, la menor corrió hasta allí con las otras dos menores y permanecieron no más de 15 minutos; posteriormente se despidieron porque cada una tomaba una cuadra diferente. Ya eran las 5:25 de la tarde, el cielo aún se encontraba despejado y el sol todavía iluminaba las calles del barrio, sin embargo, esto no fue impedimento para que el depravado se aprovechara de la niña, que caminaba solita por la diagonal 1 G Bis con carrera 16 A. Allí la miró y se cruzó la vía para quedar en la misma acera de ella. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

