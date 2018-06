Brutalmente agredida por su pareja, un Policía

El miércoles, cuando faltaban muy pocos minutos para que terminara el día, los moradores del barrio Villa Carmenza (Fontibón) empezaron a escuchar los gritos desesperados de una mujer que clamaba ayuda en el tercer piso de su casa. La dama, con el dolor a flor de piel, repetía sin cesar que no la golpearan más. Los residentes del sector quedaron conmocionados por lo que estaba pasando, así que llamaron a las autoridades hacia las 11:50 p.m. para que fueran ellas quienes atendieran la emergencia. Cuando los uniformados arribaron, se encontraron con la terrible sorpresa de ver a la mujer esposada y con heridas de gravedad en su boca. Lo peor del caso es que el agresor era uno de ellos: un patrullero de la Policía adscrito a la unidad de Tránsito, quien en lugar de dar ejemplo de buen comportamiento y compostura a la ciudadanía, no tuvo problema en atacar brutalmente a la mujer, a quien supuestamente ama. Muchos de los residentes del sector aseguraron, incluso, que de no ser porque la Policía llegó a tiempo, la agresión habría podido ser peor, pues esta no era la primera vez que se presentaba este tipo de hechos. Ahora la dama se encuentra bajo recuperación en el Hospital de Fontibón y J. Echeverri, su verdugo, capturado y a disposición de las autoridades, quienes adelantan las investigaciones en su contra. Terrible ataque. J. Echeverri, patrullero de la Policía, se encontraba descansando de sus labores en la institución el día miércoles. En la noche, aparentemente motivado por unos celos injustificados, empezó a discutir con su pareja. Agarró unas esposas, subió a la dama hasta el tercer piso, a la terraza de la vivienda ubicada en la carrera 107 con calle 16, y sin dudarlo empezó a golpearla con fiereza en la cara. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

