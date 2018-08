El Bruce Lee colombiano

El 20 de julio de 1973, cuando falleció Bruce Lee, el mundo no solo perdió al mejor de los peleadores de las artes marciales del planeta, sino que la industria cinematográfica de esta categoría se quedó sin su figura principal. Pasó mucho tiempo para que la empresa del cine estadounidense encontrara a un peleador con temperamento fuerte, gran técnica y habilidad para combatir, pero sobre todo con vocación de actor. Todas esas virtudes las reúne el karateca colombiano Édgar Montenegro, quien fue campeón nacional en la categoría liviano durante 12 años consecutivos. “Soy campeón nacional de karate en los Estados Unidos desde el 2002. Un día un señor bien fornido llegó al gimnasio, me buscó y me dijo que me había visto pelear y que le agradaba mucho mi técnica; que estaba muy interesado en recibir clases de karate, pero que a cambio él estaba dispuesto a ayudar a formar mejor mi cuerpo con clases de fisiculturismo. Me llamó la atención ese trueque y acepté”, recordó Édgar Montenegro, quien nació en el municipio nariñense de La Unión. Mientras que Montenegro le dedicaba entre 2 y 3 horas a enseñar karate al fisiculturista, las clases recibidas por el colombiano no solo eran fuertes y de alta exigencia, sino que eran de 3 a 4 horas. “Yo pensaba que ahí había algo escondido pero no me atrevía a preguntar, hasta que un día este señor me dijo la verdad. Que era productor de cine y que estaba buscando un talento para hacer una película de karate y que si estaba interesado en protagonizarla. Era mi sueño y acepté”, dijo Montenegro a Q’HUBO, quien estudió inglés e hizo un mágister en educación en la Universidad de San Louis (Misuri, Estados Unidos). A estudiar actuación. A partir de ese momento y por seis meses, sus clases de actuación llegaron a ser de 4 horas diarias, con tres profesores. “El trabajo corporal fue muy fuerte, pero valió la pena. Cuando terminé el director de la película, Gavin Culbertson, me dijo que debido a mi historia la película no se trataría de un karateca que surgió de la nada, sino de un colombiano que llegó a lo más alto de las artes marciales”, explicó el deportista pastuso de 37 años. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

