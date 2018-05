‘Boyacomán’ se gozó su vueltica a Rusia

El paso de Frey Eduardo Quintero o ‘Boyacomán’, como conocen a este humorista, por ‘La vuelta a Rusia en 80 risas’ tiene felices a los colombianos. Y aunque para muchos es todo un honor verlo noche a noche con cada una de sus ocurrencias, el verdadero honor ha sido para él, pues entre sus planes no tenía contemplado hacer parte de uno de los proyectos más ambiciosos del canal Caracol.

¿Qué significa para usted hacer parte de este proyecto? La verdad esto para mí fue como ganarme la lotería. A mí en ‘Sábados felices’ me va súper bien pero allí somos casi 30 humoristas, lo que quiere decir que es más difícil destacar, en cambio aquí solo somos cuatro y como no somos tantos la gente puede conocer otra faceta de uno y de paso uno siente más responsabilidad.

¿Qué anécdota lo marcó? Fueron muchas pero creo que la que más me impactó fue una en la que entré a una discoteca y esta era ‘Lgbtiq’, la verdad eso me sorprendió mucho porque nunca había estado en una y ver todo lo que pasaba allá me marcó.

