¡Bolas rellenas y placenteras!

Para hacer bolas de plátano maduro y rellenos se requiere de bastantes de ingredientes, ¡pero no se asuste! Esto no quiere decir que su preparación sea complicada, de hecho, suele ser más fácil de lo que parece. Aunque en esta ocasión usaremos tocino, ajo, cebolla y pimiento para darle un sabor más exquisito, recuerde que no es requisito añadirlos. Respecto a su relleno también puede variarlo con otros ingredientes, o incluso puede añadir el queso con bocadillo. Encuentra más noticias como esta en la sección PowerDays de tu periódico Q´hubo.

