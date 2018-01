Betancourt, ¿Más de lo mismo?

Contratar un delantero extranjero ha sido para Santa Fe un tiro al aire: no se sabe si rendirá o no. En los últimos siete años el cuadro ‘Cardenal‘ ha apostado en traer talento internacional para acabar con su mala racha de goles, pero la cura ha sido más grave que la enfermedad; la mayoría no ha dado la talla. En esa medida, y teniendo en cuenta que el nuevo refuerzo, Rubén Betancourt, tampoco es la mata de la efectividad (a juzgar por sus antecedentes), los hinchas nos preguntamos: ¿es el uruguayo más de lo mismo? ¿Será otro de los tantos que han pasado sin pena ni gloria? Tendremos que esperar a verlo en la cancha.

