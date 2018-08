Un barrista, acusado de matar a Luisa

Cuando la esperanza se agotaba por completo y parecía no se podía resolver el caso de la porrista de Millonarios Luisa Fernanda Ovalle, las autoridades dieron una importante noticia en la noche de ayer. Un joven, quien sería el presunto responsable de acabar con la vida de la hermosa universitaria y deportista, fue detenido en la localidad de Santa Fe, centro de Bogotá, mientras caminaba plácidamente durante la tarde de ayer. El acusado, identificado como Hugo Alejandro Zabaleta Sossa, quien hace parte de una de las populares barras de Millonarios, fue judicializado ayer en la noche y hoy, a las 7 a.m., se realizará la imputación de cargos en donde tendrá que responder por los presuntos delitos de feminicidio agravado y porte ilegal de armas. Fueron cuatro años y medio en los que la familia Ovalle Chávez intentó mover cielo y tierra para presionar a las autoridades con el fin de que hallaran pistas del supuesto criminal, de quien jamás se supo detalle alguno. “Si es la persona que dicen queremos que le caiga todo el peso de la ley. Sabemos que lo capturaron, que hicieron la legalización de captura y pues ojalá sea el responsable. La Fiscalía llamó a mi hermana hoy (ayer) a eso de la 1 p.m. y le dijeron que el presunto asesino había sido capturado. Nosotros como familia guardábamos una leve esperanza pero no esperábamos que eso sucediera. Todos estos años tuvimos contacto con las autoridades y sabíamos del proceso, pero nada más. A los dos años del crimen no vimos mucho movimiento, parecía estar todo muy quieto, por eso mismo tratamos de vivir nuestro duelo y sanarlo, sabiendo que el asesino de Luisa estaba libre. Por ahora hay que esperar a que sea él y que se confirme la culpabilidad y que la ley haga lo propio para cerrar este ciclo”, dijo ayer a Q’HUBO Héctor Chávez, tío de la víctima. Los hechos. La familia Ovalle Chávez está marcada por dos fechas importantes y que jamás olvidarán. Una de ellas es el día en el que nació Luisa Fernanda, el 10 de enero de 1995, y otra es el 30 de noviembre de 2013, cuando ella murió a causa de varias puñaladas que le propinaron en el pecho y la espalda. Desde esa fatídica fecha una nube gris se posó sobre ellos, quienes no han dejado de recordarla y mantenerla viva en cada uno de sus corazones. El domingo 1 de diciembre de 2013 los residentes de Kennedy, más exactamente en el barrio Castilla, se levantaron con la trágica noticia de que la noche anterior una joven de apenas 18 años había sido ultimada con arma blanca mientras caminaba por un parque que atraviesa el sector. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

