Barbero no aguantó el ataque sicarial

Como un verdadero misterio han calificado el brutal ataque del que fue víctima Aroldo Cardona Mesa (38 años). El hombre, quien se ganaba la vida como barbero en un establecimiento ubicado en el barrio Marsella, recibió varios impactos con un arma de fuego. A pesar de la gravedad de sus heridas, y como si se tratara de un milagro, su cuerpo fue llevado con signos vitales a las instalaciones de la Clínica del Occidente, pero finalizando la tarde de ayer exhaló su alma para emprender el viaje a la eternidad. “Los familiares del paciente no quisieron que se brindara ningún tipo de información por parte del centro de salud”, aseguró un vocero de esta institución a Q’HUBO. Entre tanto, los vecinos del barrio se encuentran consternados por lo sucedido. “Este barrio es muy tranquilo y no estamos acostumbrados a que este tipo de cosas pasen al lado de nuestras casas. Ahora bien, no entendemos por qué atacaron a Aroldo de esa manera, él era un hombre muy respetable, trabajador, que se ganó a pulso el cariño de esta comunidad que tanto lo estimaba”, aseguró un residente en el lugar de los hechos. Las autoridades aseguraron que se encuentran investigando lo sucedido y que la Sijín ya adelanta las diligencias para hacer un barrido de las cámaras de seguridad en el sector, las cuales ayudarán a identificar a los agresores y los móviles por los que se produjo el ataque sicarial en contra de Aroldo. El ataque. Eran cerca de las 9:40 p. m. del martes en inmediaciones de la calle 8 con carrera 69B, cuando los vecinos que se encontraban realizando sus habituales labores empezaron a escuchar el sonido de varios disparos resonando dentro de una barbería de nombre Alexandra Medina. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

