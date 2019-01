Balean a Álex en su vehículo

Mientras Giovanny Alexánder Mancera Lozano permanecía sentado en su Mazda 323 de color verde en la silla del piloto, a la espera de completar los cuatro cupos de su carro para subir hasta el sector de Santo Domingo (Ciudad Bolívar), se le acercó un sujeto vestido de negro e hizo el amague de abordar el vehículo. Cuando se llevó la mano al bolsillo de atrás de su pantalón, Mancera pensó que el sujeto iba a sacar los mil pesos que normalmente les cobraba a sus pasajeros, pero no fue así. El sicario, que tenía el crimen perfectamente planeado, lo que hizo fue extraer un revólver y desenfundarlo en la cabeza del conductor. Un disparo en la cabeza le puso fin a los 37 años de vida de Álex, como cariñosamente lo conocían en el sur de Bogotá, dentro de su vehículo, el mismo que conducía desde hace dos años por las lomas de Ciudad Bolívar transportando de manera informal a los residentes del sector. “Ese muchacho no se metía con nadie, era buena gente y cumplía con los horarios y las reglas que entre nosotros pactamos aquí, porque estamos organizados. Esta mañana me enteré por el noticiero de lo que pasó y eso me dejó consternado, pues tengo entendido que nadie lo había amenazado antes”, le aseguró a Q’HUBO un colega de Mancera. Un tiro en la cabeza. Álex tenía muchos sueños con su esposa, los mismos que en los últimos meses se estaban materializando y los tenían llenos de ilusiones y atravesando por su mejor momento. Sin embargo, la vida es tan injusta que se lo llevó antes de tiempo por hechos que todavía son un misterio para sus allegados, quienes aún no se explican quién pudo haberle arrebatado la vida de esa forma al conductor. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

