Bala y cuchillo en despacho de SITP

En una verdadera pesadilla terminó la jornada laboral del martes de diez conductores del Sitp en el barrio Tierra Buena (localidad de Kennedy). Hasta una oficina en la que funciona un despacho de rutas, ubicada en la calle 34A sur con carrera 99A, llegaron unos bandidos armados con la intención de robar todo lo que con esmero habían conseguido los conductores. Los delincuentes los intimidaron con armas de fuego y cuchillos y, no contentos con llevarse todos los celulares y dinero que tenían en su poder, hirieron con arma de fuego a James Hernández, quien se desempeña cómo técnico del consorcio de la empresa; y a José Antonio Franco le propinaron una puñalada. Los trabajadores de inmediato tuvieron que ser llevados hasta la Clínica del Occidente para que los profesionales en la salud les curaran las heridas. Según versiones oficiales, afortunadamente los hombres se encuentran fuera de peligro, pero siguen bajo observación médica. Por ahora, las autoridades se encuentran investigando lo que ocurrió para dar con el paradero de los responsables del hecho, pero las versiones preliminares indican que no es la primera vez que estos sujetos cometen este tipo de actos y que, al contrario, ya han sido capturados por hechos similares. La comunidad pide más acompañamiento de la Policía en la zona, pues asegura “se ha vuelto verdaderamente peligrosa. Los delincuentes no dan tregua y no respetan ninguna hora del día para salir a las calles a delinquir, además que no tienen problema en llevarse por delante al que sea para cometer esos delitos”, aseguró un comerciante en el lugar de los hechos. Intimidados en la oficina. Fue aproximadamente a las 7:00 p.m. del martes que varios conductores de las rutas que se dirigen hacia Lijacá se encontraban tomando un descanso de sus actividades del día, esperando a que un despachador de ruta les indicara el momento indicado para continuar con sus trabajos. De repente, por lo menos cinco delincuentes jóvenes llegaron a pie para interceptarlos y exigirles que les entregaran todas sus pertenencias. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

