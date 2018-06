Bala por un chico de tejo en Suba

Una partida de tejo tiene luchando por su vida a Wilson Niño y Rodrigo Castiblanco, dos hombres que fueron atacados por un sujeto tras aparentemente haber perdido un chico. Según lo que informaron los residentes, el hecho se presentó sobre las 11:30 p.m del miércoles en la carrera 95 con Calle 132 en el barrio Villa Elisa (localidad de Suba). “Esa noche mi hermana estaba aquí trabajando y yo la llamé para saber cómo iban las ventas, cuando me contestó me dijo que tenía mucho susto porque se había presentado una balacera y que no sabía qué era lo que ocurría, que solo escuchaba unos gritos cómo de borrachos y que estaba escondida en el local”, manifestó una comerciante de la zona. No aceptó perder. Q’HUBO conoció que tanto las víctimas como el agresor estaban departiendo unas cervezas y jugando un chico de tejo, pero de un momento a otro la jugarreta se empezó a calentar porque los resultados mostraban que el agresor había perdido. Todo apunta a que el hombre enfurecido (J. Rodriguez Garzón) abandonó el lugar y todos pensaron que se había ido hacia su vivienda, aunque no fue así. El sujeto llegó nuevamente al sitio pero esta vez armado, y abordó a Wilson y a Rodrigo cuando ya habían salido del establecimiento. A uno le propinó una golpiza y al otro le disparó. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

