Bala a mecánico en su local

En 72 horas dos homicidios han sacudido el centro de Bogotá y el temor parece apoderarse de los capitalinos que frecuentan esta zona, pues hasta ahora no hay una versión oficial sobre lo ocurrido. Rumores de testigos y algunos curiosos dan cuenta de que estas dos recientes muertes podrían estas vinculadas, pues se presentaron a tan solo una cuadra de diferencia y esta última sería aparentemente en venganza por el primer homicidio. Las autoridades prefirieron no apresurarse a sacar conjeturas y por su parte no confirman esa hipótesis. Pero el silencio, a veces cómplice de los testigos que conocieron estos dos casos, da a entender que allí se esconde algo.

Adiós al mecánico. A las 11:30 a.m de este lunes festivo volvieron a detonar varios disparos cerca a los talleres de mecánica de motocicletas, justo en la calle 17 A con carrera 15. Los estallidos del arma de fuego se confundieron con los gritos desesperados de los testigos quienes corrieron a esconderse para evitar ser alcanzados por alguno de estos proyectiles. En el lugar de los hechos cuentan que frente a su local de motos se encontraba Óscar Éver Torres Rubiano (30 años) realizando algunos arreglos en unos vehículos cuando fue interceptado por un sujeto, quien sin mediar palabra le disparó en múltiples oportunidades.

