Azucena, la profe de gran corazón

Como una mujer valiente y solidaria es como se describe Azucena Alonso González, una docente de Lingüística egresada de la Universidad Distrital, quien desde hace 30 años se dedicó a realizar obras sociales y, a través de la educación, incentiva a sus alumnos a que se preocupen por el prójimo. “Si yo puedo dibujar una sonrisa en el rostro de la gente, por qué no hacerlo. Desde muy pequeña me dediqué a ayudar a la sociedad y a escuchar a las personas que tenía dificultades. Luego, desde mi práctica educativa, les he ido inculcando a todos mis alumnos que ayuden a las personas que por situaciones de la vida han caído en las drogas, son huérfanos o fueron abandonados. Mi labor comenzó con mis padres, ellos fueron líderes sociales”, confesó la docente. Un espacio de felicidad y amor. Este compromiso para Azucena comenzó cuando tenía apenas 20 años. La mujer sabía que la sociedad necesitaba de una mano amiga y después de evaluarlo, fundó un colegio para los niños de escasos recursos en la localidad de San Cristóbal.