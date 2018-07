“Aún todo es posible”

Dicen por ahí que la esperanza es lo último que se pierde y que para cumplir un sueño es necesario luchar hasta el final. Para Nairo Quintana estas frases lo llenan de motivación, pues si bien su situación en la clasificación general en el Tour de Francia no es la mejor (es octavo, a 4 minutos y 23 segundos del líder, Geraint Thomas), aún es consciente de que tiene tiempo y terreno para cumplir su deseo de quedar campeón. Ayer, en su día de descanso, el boyacense reconoció que la segunda semana no fue la mejor para él. Sin embargo, aún cree que puede recuperar el tiempo perdido. “La semana que pasó (con las etapas de montaña en los Alpes y el Macizo Central) no fue la mejor para nosotros. Tuvimos dificultades en algunos aspectos. Pero seguimos convencidos de que podemos y tenemos que buscarlo, y esperemos que nos salga. Los rivales que tenemos están fuertes. Hay que saber jugar bien en compañía de nuestro director para encontrar una buena estrategia y debilitar al Sky”, indicó ‘Nairomán’. Busca su cierre de ensueño. Quintana confiesa que no es la primera vez que se ve mal en tiempo previo a una última semana de Tour. Por eso se arma de valor para confiar en una remontada memorable y tiene claro cómo hacerlo. “Tenemos la etapa corta (la jornada 17, que es de 65 Kms., se correrá mañana), que es puramente para escaladores, la conocemos y tenemos convencimiento que nos puede ir bien. La contrarreloj (etapa 20, de 31 Kms.) no nos quita demasiado, pero tampoco nos puede dar. Hemos estado más lejos del podio en otras ocasiones. Cualquier cosa puede ser posible. Estamos convencidos de que si sale un día bueno, lo aprovecharemos. La fortaleza es el convencimiento de que tenemos la tercera semana, que mirando el histórico, en ella vamos bien, vamos mejor”, dijo Nairo. Pero ¿qué tan bien le ha ido a Nairo en la última semana de Tour? ¿Es posible es que pueda remontar 4 minutos y 23 segundos? En Q’HUBO nos pusimos a la tarea de revisar la pasadas participaciones de Nairo en el Tour y encontramos que, efectivamente, le va bien en las últimas jornadas, pero no ha remontado tanto tiempo como el que ahora necesita. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

