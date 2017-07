Un ataque para todos los gustos

De sufrir por la falta de gol en el pasado semestre, ahora Santa Fe goza de buenos números en ataque. En las primeras cuatro fechas de Liga el rojo ha marcado seis goles (no ha recibido), por lo que ha sumado 12 puntos de 12. Aunque para esta noche (7:45 p.m.), ante Fuerza Amarilla de Ecuador en Copa Sudamericana, Santa Fe no podrá contar con Wilson Moreno (no pudieron inscribirlo porque jugo este torneo con Everton de Chile) y Damir Céter (lesión de meniscos), en Q’hubo le contamos como el ‘León’ puede hacer variantes su ofensiva para mantener su buen rendimiento y sellar su paso a octavos de final (la serie va 1-1) hoy en El Campin. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Deportes de tu periódico Q´hubo.

