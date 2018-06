Ataque con ácido en Patio Bonito

Zenaida Alarcón Beltrán, después de haber sido rociada con un extraño líquido, sintió en su rostro y cuello un calor intenso que la dejó desorientada. Cuando la mujer volvió a ser consciente de lo que pasaba ya estaba camino al Hospital Simón Bolívar, en donde fue diagnosticada con quemaduras leves en el tres por ciento del rostro y cuello. Este reciente caso de agresión, el cual se presentó en la localidad de Kennedy, hasta ahora no tiene una explicación, pues según relató la víctima a las autoridades, ella jamás había sido blanco de amenazas. Las cicatrices que este hecho dejará en Zenaida no serán solo físicas, pues con seguridad no podrá borrar de su memoria los aterradores instantes en que un desconocido la abordó y sin mediar palabra le lanzó la sustancia, que sería ácido. Mientras la mujer se recupera física y mentalmente, efectivos de la Sijín de la Policía se encuentran investigando lo ocurrido para dar con el paradero del agresor, y así establecer las posibles causas que lo llevaron a cometer ese delito. Amarga tarde. Después de adelantar una serie de diligencias el pasado viernes, Alarcón Beltrán arribó nuevamente al sector de Patio Bonito, en donde vive hace varios años. Desde donde la deja el transporte, hasta su residencia, hay que caminar cerca de diez cuadras, razón por la que tomó la calle 2, por donde bajó en sentido oriente-occidente. Esa ruta, al parecer, es la misma que toma con frecuencia, razón por la que caminó con confianza nuevamente por allí. Eran aproximadamente las 6 p.m. cuando llegó a la esquina de la calle 2 con carrera 86C, sitio donde la abordó un desconocido, quien posiblemente la esperaba allí. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

