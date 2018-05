‘Así recuperé a Juan Cuadrado’

Cuando le preguntan a Juan Guillermo Cuadrado por su recuperación de pubalgia, la lesión abdominal que lo apartó de las canchas durante tres meses y que puso en riesgo su convocatoria al Mundial de Rusia, él no duda en referirse al responsable de esto: su fisioterapeuta.

“Es un gran amigo que está en Colombia, se llama Freddy Gallego (hijo de Nelson Gallego: exfuboltista profesional en los años 70 con clubes como Nacional, Santa Fe, y ahora técnico de la Selección Sub 20 de Panamá y asistente de Hernán Darío Gómez), que la verdad me ayudó muchísimo en la recuperación. Estuvo tres meses conmigo en Italia y a él le agradezco mucho”, indicó Cuadrado.

Gallego, con un pasado como futbolista (ver recuadro), fue el encargado de reducir de seis a tres meses el tiempo de recuperación del antioqueño.

Difícil recuperación. “A mi llegada a Italia encontré a Juan muy delicado, ya que sus niveles de fuerza no eran los mejores. Además, había dudas de si tenía o no una hernia, y ese factor podía influir en el tratamiento. Después él viajó a Berlín (Alemania) a operarse por una eventración (tipo de hernia que se presenta en el abdomen), pero igual continuó con la pubalgia.

Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: A mi llegada a Italia encontré a Juan muy delicado, Difícil recuperación, Freddy Gallego, Juan Guillermo, lesión abdominal