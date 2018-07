Así nos quieren quitar a Pékerman

Terminó el Mundial de Rusia 2018 y con él otro capítulo memorable en la historia del fútbol colombiano. De la mano de José Pékerman nuestra Selección volvió a celebrar una clasificación a esta competencia y, así como en Brasil 2014, se destacó avanzando como primera de su grupo a los octavos de final. No obstante, la suerte no nos acompañó y en esta instancia fuimos eliminados por Inglaterra en penales, luego de igualar 1-1. Lo malo de esta situación es que el futuro del combinado nacional es incierto, debido a que no es seguro que Don José continúe con nosotros. Incluso, en Argentina se habla de un plan para que el estratega argentino regrese a su país a tomar las riendas de la selección Albiceleste. Nos lo quieren quitar. El diario deportivo argentino Olé publicó ayer una noticia en la que revela la estrategia que tiene la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para contratar a Pékerman, luego de confirmar la salida del entrenador Jorge Sampaoli, quien fracasó en Rusia al no llevar a los argentinos a una nueva final y quedar por fuera en octavos. Lo que indica el medio es que la AFA, en su deseo de enderezar su camino, quiere “volver a las bases, darle poderes al hombre que refundó el fútbol argentino en los finales de los 90 y que con ese enorme trabajo generó títulos y generaciones increíbles de futbolistas”. Recordemos que Pékerman dirigió las Selecciones Juveniles de su país a mediados de los años 90 y comienzos del nuevo siglo, logrando tres títulos Mundiales (ver recuadro), y además guió al equipo mayor en la Copa del Mundo de Alemania 2006 (eliminado en cuartos de final). En esa medida, para convencer a Don José de volver, los dirigentes de la Albiceleste tienen contemplado ofrecerle un trabajo similar al que tuvo en esa época. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

