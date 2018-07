Asesinan a conductor del SITP y a su acompañante

De tres disparos acabaron con la vida de Luis Jaime Parada y Astrith Norela González, quienes se encontraban en compañía de Yeisson Isidro Mesa, un hombre de 37 años que también resultó herido en el ataque fatal. El confuso crimen se presentó la madrugada de ayer en la transversal 142 con diagonal 150, en el barrio Caminos de la Esperanza, IV etapa (localidad de Suba). Según el relato de los familiares de las víctimas, ellos se habían reunido la noche del sábado a departir unos tragos por la celebración de la Virgen del Carmen y por la graduación de Astrith. Cuando pasada la medianoche fueron abordados por un sujeto que los sorprendió a bala. Salvaje crimen. Q’HUBO habló con una de las personas que se comunicó con las autoridades para dar aviso del espeluznante homicidio, quien nos contó que: “Yo ya estaba durmiendo cuando escuché unos disparos y luego una voz que decía ‘los mataron, los mataron’. Yo me puse muy nerviosa y decidí asomarme a la ventana. Ahí fue cuando vi a dos hombres heridos tendidos en el piso. De pronto, uno de ellos movió un pie y yo corrí a llamar a una ambulancia y a la Policía”. Al cabo de unos minutos arribó una patrulla de la Policía y confirmaron la muerte de dos personas, uno de ellos era Luis Parada y la mujer, quien en ese momento no pudo ser identificada porque no portaba documentos. Sin embargo Q’HUBO, tras visitar la zona, logró identificar a la víctima y dio con la familia de la joven de 23 años, quien nos relató detalles de su vida. Este ataque no solo dejó a dos personas sin vida, pues también resultó herido Yeisson Mesa, quien fue trasladado en un taxi a la Clínica Corpas, en donde permanece hospitalizado. “La verdad no sabemos qué desató esta tragedia. Lo único que sabemos es que murieron dos personas y que Yeisson recibió un disparo en el hombro, en una mano y tiene una quemadura en el rostro. Desconocemos su estado de salud porque hasta ahora llegamos a visitarlo y a confirmar lo que pasó”, dijo a Q’HUBO Gisel Contreras, prima del lesionado.

