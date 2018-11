Asesinan a ‘Chorote’ en su casa

“Mataron a ‘Chorote’, mataron a ‘Chorote’”. Esto era lo que gritaban desesperados los vecinos de Luis Ernesto Zolaque tras enterarse de que el hombre había recibido un disparo que minutos más tarde terminó llevándolo a la muerte. Según lo que rumoran los habitantes del barrio Villa Nueva (Kennedy) es que la víctima era muy querida en el sector y el atentado ocurrió el miércoles sobre las 3:00 p.m. en su propia vivienda. “Yo estaba cerca de la casa de Ernesto cuando salió un joven de la vivienda a decirme que habían baleado a ‘Chorote’. El joven estaba pálido y casi no podía ni hablar, así que me dijo que llamara a la Policía”, informó un tendero en el sitio. Disparo mortal. Una detonación muy fuerte fue lo que escucharon algunos habitantes del sector, sin embargo, no imaginaron que se tratara de un asesinato, pero al cabo de unos minutos la gente se enteró de que la detonación había sido un disparo en contra de Ernesto Zolaque, quien estaba en el segundo piso de su vivienda ubicada en la Calle 39 H Bis Sur con Carrera 68I. “Cuando a nosotros nos dijeron no lo podíamos creer, pues minutos antes vimos pasar a Ernesto y estaba bien. Todo indica que alcanzó a ingresar a su casa y cuando estaba en el segundo piso a punto de abrir su apartamento lo interceptaron”, aseguraron personas en el lugar. Con el ánimo de salvarle la vida, varios vecinos arribaron al predio e intentaron auxiliarlo mientras llegaban las autoridades. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: “Mataron a ‘Chorote’, a punto de abrir su apartamento lo interceptaron”, había recibido un disparo, Luis Ernesto Zolaque