Asesinado de un disparo en las escaleras

Cuando los primeros disparos de un arma de fuego detonaron, Brandon Stick Mayorga Mantilla salió corriendo y suplicando que no lo mataran, pero aún así al asesino no le tembló la mano para dispararle una vez más. El cuerpo del joven fue hallado media hora después de la acción criminal en unas escaleras, ubicadas en la parte alta de la localidad de Rafael Uribe, sin signos vitales, rodeado de una alarmante mancha de sangre y con un proyectil de revólver alojado en su pecho. Las primeras pistas que han conseguido las autoridades podrían orientar la investigación a que todo se trataría de un ajuste de cuentas, y todo por un problema que la víctima tuvo con algunos hombres que viven muy cerca al lugar en donde fue ultimado en la mañana de ayer. Moradores de la zona, en donde la muerte rondó, afirma que en las últimas semanas, al parecer, se han estado conformando grupos delictivos encargados de traficar estupefacientes, por lo que no se descarta que esas mismas organizaciones estén detrás de este asesinato. “Por acá ya es normal ver a los muchachos parados en las esquinas todo el día y hasta altas horas de la noche. ¿Dígame usted de qué vive una persona de esas si todo el día se la pasa en la calle y con otros jóvenes para arriba y para abajo?”, dijo una vecina del sur de la capital. Gritos de tragedia. En el barrio Las Colinas, en donde ocurrió el crimen, nadie sabe quién es Brandon Stick, solo saben que así fue identificado el joven que apareció muerto muy cerca a sus viviendas en las primeras horas de ayer. Todo ocurrió pasadas las 4 a. m. de este domingo, cuando el joven se encontraba departiendo con otros muchachos en el corazón de ese aislado sector residencial. En medio de lo que parecía una discusión, porque así lo escucharon los habitantes del sector, víctima y victimario se habrían enfrentado con palabras de grueso calibre hasta que uno de los presentes se armó con un revólver. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

