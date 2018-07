Asesinada a golpes por venezolanos

De no ser porque la comunidad intentó intervenir en un despiadado ataque, no hubiese sido solo una la víctima mortal, sino dos. En las últimas horas se conoció la importante decisión de un juez que envió a prisión a cuatro hombres, todos procedentes de Venezuela, que arremetieron contra una mujer de unos 45 años, quien falleció, y su hija de 17 años, en una calle del barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy. Los detenidos, quienes aceptaron su actuación delictiva, fueron identificados como Jesús Nazareth Riveros Silva, Edwin Javier Partida Romero, Reniz Omar Cartas Cordero y Ender Hurtado Contreras. Los homicidas habrían lanzado amenazas contra la víctima, identificada como Gladys Mayerli Borda, repitiendo una y otra vez “queremos matar a un rolo”. Aunque no se ha conocido la sentencia condenatoria, estos sujetos fueron señalados de tentativa de homicidio agravado y lesiones personales, pero como la víctima falleció minutos después de la golpiza, los cargos cambiarán y podrían enfrentarse a una pena entre los 20 y 25 años por homicidio agravado. Los dolientes hasta ahora no se han pronunciado ante lo sucedido el pasado lunes, pero con seguridad algunos de ellos estarán celebrando que los verdugos de su ser querido pagarán por sus macabros actos. Golpes mortales. Durante las primeras horas del pasado lunes 23 de julio, Gladys Borda y la menor de sus hijas caminaban por las populares calles del barrio El Amparo, muy cerca a la Central Mayorista de Corabastos. Según cuentan testigos, la víctima habría sido empujada por unos de estos cuatro hombres, quienes empezaron a lanzar insultos en su contra. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

