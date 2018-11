Arrancó la era Pinto en Millos

Con Jorge Luis Pinto las cosas funcionan como un relojito suizo. Prueba de ello es que ayer y de acuerdo a lo programado, el cuerpo técnico, integrado por Freddy Rincón, asistente técnico; Gilberto Arenas, preparador físico; y Juvenal Rodríguez, entrenador de arqueros, arribó a la sede a las 8 en punto de la mañana para comenzar lo que fue el primer entrenamiento de Millitos en la era Pinto. Pensando en la temporada 2019, el cuerpo técnico comenzó un trabajo de preparación táctica con el grupo de jugadores, con el fin de dar las primeras pinceladas en la construcción del modelo que tendrá el once albiazul. Además, se aprovechará el tiempo para mirar a aquellos jugadores a los que no se les ha definido su situación para el año entrante, pero que se les termina el contrato el 31 de diciembre, como son Felipe Banguero y los delanteros Andrés Valencia (selección Sub-20 en Brasil) y Carlos Augusto López, quien no jugó un minuto en la Liga II. Definidas las vacaciones. Desde el primer minuto del entrenamiento, Jorge Luis Pinto fue claro en señalar que esta especie de pretemporada que arrancó ayer se realizará a una sola jornada por el momento, que va hasta el 7 de diciembre y luego todo el plantel sale oficialmente a vacaciones. El regreso está programado para el jueves 3 de enero a las 8 de la mañana. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

