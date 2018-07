El árbitro que nos fregó en el Mundial

No tiene nada de malo perder, siempre y cuando sea en franca lid, con juego limpio, sin ayudas y sin polémicas. Igual así es la ley del fútbol, un día celebras y otro día lloras. A nosotros nos tocó vivir lo segundo ayer, cuando enfrentamos a los ingleses en los octavos de final del Mundial. Tras empatar 1-1 en los 120 minutos que duró el encuentro, en la serie de penales no contamos con suerte y caímos 4-3. Sin embargo, hay que señalar que durante el compromiso el árbitro estadounidense, Mark Geiger, influyó en el resultado por sus desacertadas decisiones. Comencemos por el penal a favor de los ingleses, el cual abrió el marcador. El técnico José Pékerman puso en duda esta decisión del árbitro gringo, pues considera que había un interés de Harry Kane por dejarse caer en el área. “Tenemos mucha confusión de si el jugador se cae porque se cae, si es porque busca que se pite penal. Estamos todos confundidos con este tipo de jugadas, lo hemos visto mucho en este partido. A partir de ahí son situaciones determinantes”, dijo el técnico argentino al final del encuentro. El jugador 12 de Inglaterra. Pero ahí no paró la polémica. Geiger pitó faltas inexistentes a favor de los ingleses. Cualquier roce de uno de nuestros jugadores con un rival era motivo de falta y amonestación. Las estadísticas lo demuestran: le sacó seis tarjetas amarillas a jugadores de la tricolor y solo dos a los europeos. Una situación que incluso desató la furia de jugadores como Falcao García. Eso a don José le pareció sospechoso. “Que piten una falta, pero cuando hay tantas y tantas, pues hay que buscar un equilibrio para que se pueda jugar. Ojalá no me equivoque, pero seguro en el próximo partido van a estar atentos, porque lo de este martes fue muy evidente”, dijo el entrenador. Las polémicas de Mark Geiger. 14 de noviembre de 2012 Colombia jugó contra Brasil en Nueva York (USA) un amistoso, y en este Geiger cobró un penal que no existió a favor de los de la ‘Canarinha’. El penalti iba a favorecer a los del vecino país, pues igualaban parcialmente 1-1 con nosotros y con este iban a ganar. Por fortuna Neymar lo botó. En el Mundial de Brasil 2014, Geiger volvió a ser protagonista por favorecer a Francia en un partido ante Nigeria de octavos de final. En este fue señalado de no expulsar al jugador Balise Matuidi, luego de fracturarle la tibia y el peroné (huesos de la pierna) a Ogenyi Onazi. Los ‘galos’ jugaron con 11 futbolistas y ganaron 2-0.

