Apuñalado y envuelto entre sábanas

Un misterioso silencio en la casa de Jámilton Mesa llamó la atención de uno de sus vecinos más cercanos, pues ese hecho no era usual allí. Cuando el hombre decidió salir en busca de su amigo, durante la mañana de ayer se llevó una triste sorpresa, al darse cuenta que él no respondía a los llamados de la puerta, razón por la que se vio en la obligación de ingresar a la fuerza junto con las autoridades. Si afuera el panorama era desalentador, cuando ellos lograron entrar a la vivienda la situación empeoró, pues Jámilton fue encontrado envuelto en una sábana y con una herida de arma blanca a la altura del cuello. El hombre de 39 años fue declarado muerto pasadas las 8 a.m., y a esa misma hora se dio inicio a la investigación que tratará de establecer los motivos de este hecho violento que estremeció a la localidad de Kennedy. Las autoridades aún no se atreven a establecer los móviles del hecho, pues aunque el hombre fue asesinado en su vivienda los elementos de valor fueron encontrados allí. “Si hubiera sido un atraco se llevan algunas cosas de valor que tenía el señor. Es raro que solo entraron para matarlo y dejaron todo en su sitio. Seguro tenía algún problema con los ‘duros’ del barrio”, manifestó un vecino del sector, quien por seguridad prefirió omitir su nombre. Mientras los peritos judiciales hacen su tarea para llegar al fondo de este hecho violento, los residentes del barrio Villa Rica, en el sector de El Socorro (localidad de Kennedy), seguirán viviendo con temor, porque los pillos que acabaron con su vecino están libres, y seguramente merodeando por el barrio. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

