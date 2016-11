ANHELA SER MISS FITNESS COLOMBIA

Nació en Bogotá hace 25 años y desde pequeña se inclinó por el mundo de las pasarelas, ese era su principal sueño y no descansó hasta lograrlo, pues está segura que puede conseguir todo lo que anhela gracias a sus capacidades y disciplina. Fue a los 13 años cuando decidió empezar a modelar, contando con el apoyo de sus familiares, por lo que se detuvo, ni siquiera ante las burlas hechas por sus compañeras de estudio, quienes pretendían frenar su carrera. “Estudie fotografía y psicología, aunque esta última ya no la desempeño porque he tenido más oportunidades en otros ámbitos como la fotografía, que es mi pasión y lo que me hace feliz” nos confesó esta bogotana, quien está casada desde hace cuatro años. Actualmente ella no tiene hijos, por eso su amor se lo entrega a su perro ‘Tereus’. Sandra asistió a Expofitness a principios de este año, allí pudo conocer a profundidad todo lo relacionado con los hábitos saludables. Justo en ese lugar le hicieron una propuesta que hoy la tiene dichosa. “Estaba como espectadora en Expofitness y realizaron una convocatoria para concursar en un certamen de belleza. Luego recibí un mensaje de los organizadores por Facebook donde me invitaban a participar, me anime y aquí estoy”, agrego Sandra, quien añade que se siente muy feliz porque la eligieron para representarnos en este importante evento que se realizara en Medellín el próximo año. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Rosa de tu periódico Q´hubo.

