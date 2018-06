Un angelito que no soportó las quemaduras

Cuando Sara Valentina Ávila Hernández llevaba seis días recluida en el hospital Simón Bolívar, en el norte de Bogotá, los médicos le aseguraron a Yeimy Paola Ávila Hernández -su madre- que la vida de la menor había que ponerla en manos de Dios, porque ellos ya habían hecho lo que estaba a su alcance. Desde entonces las plegarias, los rezos y los encuentros con el Altísimo eran de día y de noche. Cada uno de los integrantes de esta familia se aferró más que nunca a ese ser supremo para que mantuviera con vida a Sarita, pero él tampoco pudo hacer mayor cosa y la tarde de este miércoles se la llevó para la eternidad. Justo cuando completó ocho días de hospitalización, después de sufrir quemaduras de tercer grado en el 22 por ciento de su cuerpo, la niña pereció por un paro cardíaco fulminante. Luego del accidente doméstico del que fue víctima, sus defensas disminuyeron y su corazón empezó a trabajar menos, razón por la que le falló horas después de que le hicieron la última intervención médica para recuperarla de las quemaduras. La imagen de Sara Valentina, quien cumplió dos años un día antes de que muriera, quedará perpetuada en el tiempo como un angelito que ahora cuida a los suyos desde el cielo.

Después de su partida los Ávila Hernández no saben de otra cosa que no sea el llanto, pasar noches desvelándose en el silencio y lamentando una y otra vez el momento en el que, de manera accidental, su mayor tesoro cayó dentro de una olla que contenía varios litros de agua hirviendo. El único consuelo que hoy tiene Yeimy Paola (20 años) es que: “Dios sabe cómo hace sus cosas y si se la llevó fue porque ella no era para este mundo”, pero aún así sabe que hoy su corazón está vacío porque su primera hija se fue para siempre.

