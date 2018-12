Andreina desahogó toda su rabia

Los seguidores de la bella Andreina Fiallo quedaron muy sorprendidos con las recientes declaraciones de la modelo acerca de la relación que tiene con sus hijos y lo molesta que está porque, según ella, su exesposo Fredy Guarín le prohibió viajar con sus hijos al exterior. De acuerdo con los mensajes que Andreina les puso a cada una de las imágenes en las que aparece junto a Daniel y Danna, sus hijos, y que compartió en sus historias de Instagram, todo lo que ha hecho por sus retoños lo ha hecho sin la ayuda de nadie, por lo que ahora no entiende por qué no le dan permiso de sacarlos del país.“Aquí están las fotos de mis viajes con mis niños, seguro que si lo hiciera sola no hubiese ido a una audiencia por llevarlos fuera de vacaciones sino por mala madre. Jamás he perjudicado sus épocas de escuela por un viaje, siempre he viajado y han regresado a casa. No me he volado del país ni los he secuestrado”, cita parte del mensaje, lo que hizo entender a sus seguidores que la indirecta iba para el futbolista. ¿Qué pasó? Para entrar a los curiosos en contexto del por qué de su molesta, Andreina aseguró que su dolor de cabeza empezó cuando al terminar las vacaciones de octubre pasado, y mientras entraba a Colombia con sus retoños, las autoridades le dijeron que tenía prohibida la salida del país en compañía de ellos.“Esto lo hicieron no porque yo haya viajado de manera ilegal, aunque así lo quieran hacer pasar, sino porque han dejado una anotación en el sistema (judicial)”, la cual, según ella, interpuso el mismísimo Fredy Guarín. Aunque la modelo guardó silencio por varios meses, en esta ocasión dejó claro que no va a callarse más, ya que sus hijos “merecen respeto y están donde están por decisión propia, pues quieren a quien les demuestra amor y respeto”. La cucuteña confesó que lo que más le molesta es que ella siempre ha sido la cabeza de su hogar y que ha hecho cosas que ni siquiera el futbolista estaría dispuesto a sacrificar. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

