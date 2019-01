¿Amparo cobró por Una entrevista?

Que un famoso cobre por una entrevista es algo que ante los ojos de cualquier persona no está bien visto, y más cuando el público es quien quiere conocer detalles de esas personas que se muestran tan inalcanzables. Por esa razón, la reciente publicación de Diva Jessurum en sus historias de Instagram levantó el polvero en el mundo del entretenimiento, pues ella misma aseguró que Amparo Grisales le había cobrado por concederle una entrevista en ‘Se dice de mí’, afirmación que desató una ola de críticas. Por medio del juego de preguntas, que muchos famosos utilizan para interactuar con sus seguidores, se le preguntó a Diva que por qué hasta la fecha, y después de llevar más de dos años al aire con su programa en el canal Caracol, aún no existe un capítulo que cuente la historia de la polémica jurado de ‘Yo me llamo’, cosa que la presentadora contestó sin problema: “Porque nos cobró por participar”, aseguró Diva en la red social, sin dar más explicaciones al respecto.Como era de esperarse, la respuesta de la barranquillera causó un gran debate en las redes sociales y muchos comentaron que acaso qué se creía la ‘Diva de Colombia’ para cobrar por figurar en un programa con tanta sintonía. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

