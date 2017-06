‘‘Por amor se cometen locuras’’

Iván López, para la mayoría de mujeres, encender sus televisores y ver a este talentoso hombre es todo un placer. Muchos disfrutaron de su actuación en ‘La ley del corazón’ donde interpreto al mujeriego y ‘Picaflor’ Nicolás Ortega. Ahora aquellas que pensaron que no lo volverían a ver por un tiempo tendrán el gusto de verlo en acción en la nueva producción del canal RCN: ‘No olvidaras mi nombre’. El bogotano le da vida a Sergio Aparicio, un joven trabajador y honesto que lucha por la justicia y la verdad, características no muy alejadas a lo que es Iván en la realidad, pero con las que espera hacer historia en esta telenovela. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Rosa de tu periódico Q´hubo.

