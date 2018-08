Amante de la vida sana

Aunque son varios los que critican el carácter fuerte y lo autoritaria que la bella Estefanía Borge a veces puede llegar a ser en ‘MasterChef Celebrity’, del canal RCN, esto solo hace parte de esa coraza que usa para cumplir con cada uno de lo proyectos que se plantea. No por nada es una de las famosas con más talento en la cocina. Estefanía es una mujer dulce, sin embargo, a la hora de tomar decisiones y de hacerse respetar es de armas tomar. Su inteligencia, astucia, pero sobre todo su conocimiento gastronómico la han llevado a que noche a noche se de a la tarea de sacar deliciosos platos, en los que siempre defiende su idea sana y divertida de alimentarse. Ahora, por medio de nuevas experiencias, la actriz y conferencista será el eje de un show el próximo sábado (11 de agosto), en el que establecerá un vínculo gastronómico a través de diferentes técnicas y prácticas conscientes y saludables, y que a la vez le permitirá crear en sus invitados una relación entre lo que se comen y lo que son. De su conferencia y otras cositas más ‘Estefi’ habló con Q’HUBO, y esto nos contó: ¿De qué se trata ‘Circo Gastronómico-Cocina Coherente’? Esta es la evolución de mi conferencia ‘Cocina con Estefi’. Es un evento gastronómico donde el show central será mi conferencia. En este lugar tendremos una feria de comida saludable, con algunas marcas que van afín a los buenos hábitos alimenticios y a un estilo de vida saludable. ¿Qué es lo más especial de este proyecto? Lo bonito es que durante la conferencia varios de los asistentes van a poder cocinar conmigo, y allí va a quedar reflejado el estilo de vida que decidí tomar hace seis años. ¿Por que quiere compartir todo esto con la gente que la sigue? Me parece bueno que sea así, porque soy de las que cuando algo me gusta, entre más cerca pueda estar para aprender, mucho mejor. El meterse a la cocina siempre ha sido un tema complejo, porque no todos se arriesgan. Creo que es importante que la gente se arriesgue, y por eso el que puedan cocinar conmigo es una oportunidad para sentir lo que realmente es meterse y atreverse a cocinar. ¿Cuál es el consejo para los que quieren seguir un estilo como el suyo? Lo primero que quiero es que la gente se de cuenta que con lo más básico y económico que hay se pueden transformar hábitos. No es necesario invertir mucho para cuidar la salud, todo es cuestión de conocer y saber en qué terreno pisan, y para eso está la feria antes de la conferencia.

