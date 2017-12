ALEJANDRA SALIÓ BIEN DEL QUIRÓFANO

Después del accidente que sufrieron las modelos Alejandra Serje, Nanis Ochoa, Diana Franco y Vanessa Gallego, el pasado 5 de noviembre, fueron muy pocos los detalles que se conocieron del estado de salud de las afectadas, sobre todo de la bella Alejandra, la más perjudicada en el siniestro que por poco acaba con sus vidas. Ahora, a un mes de lo sucedido, la misma modelo bogotana contó en su cuenta de Instagram que se sometería a una riesgosa cirugía de cuello cervical. “Esta es una batalla más que venceré en el nombre de Jesús. Gracias a todos por sus oraciones, no se imaginan lo importantes que son para mí en este momento. Me siento la versión ‘Hulk’ mujer y con la completa seguridad de que Dios será mi médico” Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Rosa de tu periódico Q´hubo.

