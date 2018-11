Al rojazo no le alcanzó

Anoche, ante 13.797 espectadores presentes en el estadio El Campín, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Águila, Santafecito cayó 1-2 ante un práctico Deportes Tolima, que supo manejar el ritmo, los tiempos y el desespero de los orientados por el uruguayo Guillermo Sanguinetti. El gol del albirrojo fue obra del goleador Wilson Morelo. En el minuto 14, luego de un saque largo del arquero Álvaro Montero, los defensas centrales del ‘Cardenal’, Carlos Henao y Héctor Urrego, dudaron en salir a rechazar el balón, pero el que no dudó fue el delantero Daniel Cataño, quien con un toque sutil venció la resistencia del arquero Róbinson Zapata, para el 0-1 a favor del conjunto ‘Pijao’. Más con ganas que con fútbol, la reacción del Expreso Rojo no se hizo esperar y con un fútbol por los costados, obtuvo varias faltas a favor. En uno de esos cobros, Urrego cabeceó para el empate, pero Montero desvió al tiro de esquina. Pero Tolima demostró el por qué es el actual campeón del fútbol colombiano, y en el minuto 29, luego de un rebote de la defensa albirroja, el potente remate del delantero Marco Pérez no lo pudo controlar Zapata, a quien se le escapó el balón para el segundo del equipo visitante. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

