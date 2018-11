Agredió a su papá y a su hermano

Como si se tratara de otra persona y sin pensar en lo que estaba a punto de hacer, en medio de la ira Cristian tomó un cuchillo y apuñaló a su padre, en dos oportunidades, y a su hermano, en tres. Los ánimos estaban caldeados y el joven de 18 años no supo controlar sus emociones. “Es una situación lamentable lo que ocurrió. Gracias a Dios las cosas no terminaron peor, pero ahora estamos preocupados por la suerte de Cristian, pues tras lo sucedido emprendió la huida”, afirmó Gerardo, padre del joven y víctima en esta historia. Agresión a puñal. En medio de lágrimas, los padres del jovencito le relataron a Q’HUBO que todo ocurrió el martes en horas de la tarde en su vivienda, ubicada en la carrera 96A con calle 38C sur, en el barrio Patio Bonito (Kennedy). El joven perdió la razón luego de que tuvieran una discusión con su progenitor. “Esa tarde estábamos arreglando el apartamento con mis tres hijos (Cristian, un joven de 15 años y una niña de 8), entonces yo le pedí el favor a Cristian que fuera a la tienda a comprar un panecito para que lo comiéramos con agua de panela. Él llegó, comenzó a comer y fue cuando le dije que si me servía y me contestó muy feo, me dijo que me sirviera yo. Tras la respuesta yo le llamé la atención, entonces él enfurecido se me enfrentó y todo se salió de control”, afirmó Gerardo. Su hermano al presenciar que Cristian estaba apunto de levantarle la mano a su progenitor, se le abalanzó e intentó detenerlo, pero esto desató más la furia de Cristian, quien se dirigió a la cocina, tomó un cuchillo y encerró a su hermano y a su padre en una de las habitaciones. Los gritos y el llanto de la niña se apoderaron del inmueble, mientras que en la habitaciones Gerardo y su hijo luchaban por sobrevivir a las agresiones de Cristian. “Nosotros lo que hicimos fue cubrirnos con unas cobijas que estaban en el cuarto. Cristian comenzó a tirarnos una y otra vez, al punto que nos apuñaló en la espalda y en los brazos”, contó el señor entre lágrimas. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

