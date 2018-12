“Admiro mucho a Amparo”

En redes sociales circula el rumor de que la presentadora Melina Ramírez no se la lleva nada bien con la jurado Amparo Grisales durante las grabaciones de ‘Yo me llamo’, del canal Caracol, lo que tiene a más de uno pegado del techo. Para aclarar si esta versión es real o si obedece a un simple chisme, Q’HUBO habló con la bella presentadora caleña, quien nos reveló en exclusiva lo que realmente sucede entre ella y la famosa actriz. Además, aclaró si es verdad que durante las grabaciones del afamado reality no se pueden ni ver. “Todo lo que se ha dicho en redes es mentira. Entre nosotras existe una linda relación y no hemos tenido ningún tipo de inconveniente”, aseguró ayer la presentadora, quien todavía no entiende de dónde sacaron semejante información. Y aunque muchos podrían pensar que ellas simplemente llevan una relación cordial, por el hecho de ser compañeras de trabajo, lo cierto es que la caleña aprovechó el tiempo para dejar claro lo que siente y lo que piensa de Grisales. “Yo por ella siento una admiración muy grande, solo puedo decir que la admiro y la respeto por lo que es”, afirmó Ramírez, quien por estos días ha sido admirada por lo bien que luce durante las emisiones del programa concurso. ¿Qué pasó? Todo este runrún se originó porque comenzó a circular la noticia de una supuesta enemistad entre las dos; incluso, dijeron que durante las grabaciones del programa su relación se torna insoportable. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: ¿Qué pasó?, Amparo Grisales, Entre nosotras existe una linda relación, llevan una relación cordial, Melina Ramírez