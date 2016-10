ACUSADA DE ESTAFA Y PUBLICIDAD ENGAÑOSA

Ya se volvió deporte que Gina Calderón este metida en el ojo del huracán. Esta vez, la ex “protagonista de Nuestra Tele” es acusada de estafa y publicidad engañosa. ¿Cómo? Resulta que varia mujeres aseguraron que los productos que la huilense vende en sus redes sociales, como fajas y extensiones de pelo, cuentan con materiales de muy mala calidad y se dañan con facilidad, la propia Fiscalía General de la Nación abrió una investigación en contra de la joven, la cual está en etapa preliminar. No es la primera vez que denuncian a Calderón por vender productos de mala calidad y sin garantía, en su cuenta de Instagram se veían comentarios con quejas repetitivas, los cuales fueron eliminados a los pocos minutos para no dañar el prestigio de su empresa virtual. En su defensa, un conocido de la exconcursante de la “Casa Estudio” Aseguro que, como siempre, todo se trata de un montaje para desprestigiarla. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Rosa de tu periódico Q´hubo.

Compartir en