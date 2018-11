Accidente fatal se lleva a Paula

Una verdadera tragedia se presentó en la Av. Calle 26 Sur (también conocida como Primero de Mayo) con carrera 38 entre los barrios Los Sauces y El Remanso (Puente Aranda) la madrugada de ayer. Una mujer que se movilizaba con su compañero sentimental fue embestida por un vehículo. El golpe que recibió fue tan fuerte que su vida terminó en aquel pavimento. Según lo que relatan algunos testigos del hecho es que todo ocurrió sobre la medianoche cuando la jovencita iba cruzando hacia el barrio El Remanso y de pronto un vehículo de color oscuro la atropelló. “Yo cuando llegué la muchacha ya estaba cubierta con una manta gris. Lo que decía la gente es que cruzó, al parecer, de forma imprudente la avenida y por eso se desató la tragedia”, confesó un residente del sector. No pudo salvar a su amor. Q’HUBO conoció que la víctima, identificada como Paula Alejandra Pineda Garzón, era sordomuda y por eso, tal vez, no escuchó el pito que emitió el carro. Todo apunta a que ella iba hablando por lenguaje de señas con su pareja, quien también es discapacitado, y se cree que él alcanzó a ver que venía el vehículo, pero no logró avisarle. Él pudo esquivar el auto y lastimosamente Paula terminó arrollada. “El novio de ella no pudo hacer mayor cosa, pues el lenguaje es muy diferente y un poco más lento al de nuestra habla. Según cuentan, el muchacho no alcanzó a prevenirla y por eso fue que se desató todo”, confesaron en el sitio. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.