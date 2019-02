Acabó con su esposa en una pensión

Sobre las 11:40 p. m. del sábado, dos hombres sacaron alzada a una mujer -que tenía aproximadamente 25 años- de una pieza ubicada en la carrera 16 con calle 15, en el barrio La Favorita (localidad de Los Mártires). La joven llevaba su rostro cubierto en sangre y estaba a punto de perder el conocimiento. “Yo la vi muy mal. Lo único que decían los muchachos es que pidiera una ambulancia o si no la joven no se iba a salvar”, manifestó un testigo del hecho. La mujer, quien no logró ser identificada, pero que era de nacionalidad venezolana, falleció en plena vía pública, a dos casas de la pensión de donde la sacaron. El homicidio. Según las investigaciones, todo apunta a que la víctima mortal fue atacada por Asned, su compañero sentimental. Cuenta un testigo de los hechos que la hoy fallecida llegó a la pensión en compañía de su pareja y otro sujeto; los tres ingresaron a la habitación número 11 y en cuestión de minutos los gritos de auxilio se apoderaron de la pensión. Lo más triste del caso es que la fallecida tenía una hija de tres años, quien tal vez es la única testigo de lo que pasó esa noche entre su padre y su madre. “Yo me di cuenta de que algo había ocurrido porque sonó un disparo. Al momentico salieron el esposo de la difunta y su amigo con ella alzada. Mientras tanto la hijita de ellos no paraba de llorar; estaba en el cuarto muy inquieta”, dijo uno de los residentes de la pensión. Asned y el otro sujeto alcanzaron a salir a la calle y a dar cerca de cinco pasos con la víctima en brazos, pero, la joven se desgonzó y perdió el conocimiento. “Yo intenté ayudarla, pues llame a la línea 123 en cuatro oportunidades, pero nunca me contestaron”, mencionó un inquilino. La Policía arribó a la zona sobre la medianoche, y fue entonces cuando encontraron a la mujer ensangrentada, tendida en el pavimento y sin signos vitales. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

