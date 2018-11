A tirar paso en el parque Simón Bolívar

Este fin de semana llega al parque Simón Bolívar el festival Salsa al Parque en su edición 21. Este contará con la participación de reconocidos artistas nacionales e internacionales que por supuesto usted no puede perderse. La puertas de este importante evento se abrirán mañana a partir de las 10:45 a. m. y el domingo el ingreso será a las 10:00 a. m. Conozca toda la programación del festival y tenga en cuenta algunas recomendaciones para que pueda vivir un fin de semana inolvidable y tirando paso. Tenga en cuenta lo siguiente. Que este evento es para mayores de 14 años. No está permitido el ingreso de comidas y bebidas a la zona del evento, está prohibida cualquier tipo de venta o comercialización que no esté autorizada por la organización. No está permitido disponer de elementos del parque que no estén habilitados para el evento, se deben respetar todos los cerramientos y zonas de ingreso. No es permitido el reingreso al parque después del cerramiento de puertas. Baños. El festival cuenta con baterías de baños en el costado occidental del parque, cada batería se encuentra debidamente señalizada, iluminada y aislada de las actividades en tarima para no generar traumatismos. No se preocupe: usted las podrá identificar fácilmente en el plano general y en cada una de las zonas. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: contará con la participación de reconocidos artistas nacionales e internacionales, es para mayores de 14 años, está prohibida cualquier tipo de venta o comercialización, parque Simón Bolívar, Salsa al Parque