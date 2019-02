A taxista le dispararon por equivocación

Dos personas (un hombre y una mujer) llegaron el domingo sobre las 7:00 p. m. a la cancha de fútbol de Porvenir (Bosa), ubicada en la calle 51 sur con carrera 91, para acabar con la vida de Jiménez, un joven de 23 años que se encontraba jugando un partido de fútbol. En medio del tiroteo, el joven logró esquivar las balas, pero lastimosamente Juan Carlos López, quien estaba esperando su turno para ingresar al partido, terminó siendo la víctima fatal, pues recibió una bala perdida en la frente. “Él no tenía nada que ver con ese ataque, simplemente estaba en el lugar equivocado. Según cuentan, iban por otro muchacho, pero en el intento de sicariato cayó mi hijo”, comentó el padre del occiso con sus ojos aguados. Bala en la cancha. La gente del sector asegura que cuando ocurrió la tragedia, unos muchachos estaban jugando un partido de fútbol. De repente, una pareja arribó hasta la cancha y cuando uno de ellos desenfundó el arma de fuego, uno de los arqueros salió huyendo del lugar. Sin embargo, alcanzaron a apuntarle y a dispararle en cinco oportunidades. El arquero era Jiménez, quien -según versiones de la zona- sabía muy bien a qué llegaba esta pareja y por eso salió corriendo del lugar. “Ese pelado sabía que lo iban a matar, por eso no les dio la oportunidad a sus verdugos de que lo cogieran de frente y emprendió la huida. No obstante, en medio de la corrida, dos o tres proyectiles alcanzaron uno de sus brazos y su hombro, pero las heridas no fueron de gravedad”, confesó un testigo en el sector. Pero la suerte no jugó a favor de Juan Carlos, pues este taxista estaba sentado en el pasto y no alcanzó siquiera a levantarse cuando una de las balas impactó su rostro. “Nosotros estábamos aquí en la casa cuando llegó un amigo de mi hermano a decirme: ‘jodieron a su hermano, lo jodieron’. Yo rápidamente salí hacia la cancha y Juan ya no estaba, se lo habían llevado en un taxi hacia el Hospital de Kennedy”, contó un hermano de la víctima. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

