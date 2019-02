“A mi bebé me lo quemaron en el jardín”

En el Hospital de La Misericordia permanece el menor de dos años Juan Pablo Alarcón, luego de que sus padres descubrieran una quemadura en su abdomen. Q’HUBO se comunicó con Omaira Viveros, madre del menor, quien aseguró que llevó a su niño al jardín y cuando lo recogió, en horas de la tarde, le descubrió la enorme herida. “Eso ocurrió hace quince días, exactamente el 4 de febrero. Esa tarde mi esposo y padre de Juan Pablo fue por él. Sin embargo, al llegar a la puerta del jardín de Bienestar Familiar ubicado en la carrera 51G con calle 40B Sur (barrio Alquería- Puente Aranda) Juan no paraba de llorar. La profesora manifestó que así se la había pasado y que tal vez era porque se había acabado de despertar. Mi esposo no le vio problema y lo llevó para la casa ”, contó Omaira a Q’HUBO. La herida. Al llegar a la vivienda ubicada en el barrio Venecia (Tunjuelito), Juan Pablo continuó muy inquieto, con llanto y manifestando que tenía ganas de ir al baño. “A mí me pareció muy extraño el comportamiento de mi hijo, así que decidí cambiarlo y cuando le estaba quitando el pañal fue cuando descubrí la herida que tenía en su abdomen. Yo me desesperé y salí corriendo hacia el jardín a reclamarle a la profesora, a pedirle que me explicara qué le habían hecho a mi bebé, pero ella manifestó que el niño lo habían entregado bien y que no sabía de qué le estaba hablando”, confesó la madre de Alarcón. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: barrio Venecia (Tunjuelito), carrera 51G con calle 40B Sur, descubrieran una quemadura en su abdomen, Hospital de La Misericordia, Juan Pablo Alarcón