A Melina y Mateo les ‘cuajó’ el bebé

El reality ‘Desafío Súper Humanos’ fue el punto de partida de esta historia de amor que ya dio su primer fruto. Corría el año 2017 cuando Melina Ramírez fue contratada para ser la conductora de este programa y Mateo Carvajal competía por ganarse el primer lugar, ¡y lo logró! Pero lo más significativo para él fue conocer a la hermosa rubia, que próximamente se convertirá en la madre de su primogénito. La noticia del embarazo de Melina la dieron a conocer ambos en su canal de YouTube ‘Conecta2’. Entre risas y llanto esto fue lo más emotivo que dijeron. “La noticia del embarazo empezó muy informal, como una cosa que no era tan enserio… los días fueron pasando y me empecé a alarmar cuando Melina tenía un pequeño retraso como de cuatro semanas, ahí yo dije: ‘Ayayayai’”, recordó Mateo, a lo que Melina complementó relatando cómo fue ese momento en que la prueba de embarazo arrojó positivo. “Ese día yo me metí al baño y le dije a Mateo: ‘espera afuera y yo te aviso’, y él: ‘ni se te ocurra, yo no aguanto tanto’. Se metió al baño conmigo, obviamente a acompañarme, y oriné… debíamos esperar cinco minutos, pero no llevábamos ni 10 segundos cuando salió una cruz gigante de: ‘señorita, está demasiado embarazada’”. En ese momento las emociones fueron confusas, pues sentían emoción y miedo a la vez. “Después de la prueba de embarazo me tocaba ir a grabar ‘Yo me llamo’ y fue súper angustiante porque Mateo y yo decíamos ‘¿qué hacemos?’, ‘¡ya me tengo que ir a trabajar!’, ‘estamos felices pero estamos angustiados’, ‘¡qué susto!’”, agregó Melina. Por supuesto, surgió la pregunta que la mayoría de parejas no casadas se hacen: ‘¿cómo les vamos a contar a nuestros papás?’. “A mis papás les conté yo porque Mateo es una gallina, obviamente él dijo que para eso no estaba preparado”, confesó la caleña, quien agregó que el más sorprendido con la noticia fue su papá. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

