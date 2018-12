A Dubán lo arrolló una moto fantasma

A Jorge Andrés Caicedo le cambió su vida desde el 2 de diciembre, luego de que uno de sus hijos sufriera un fuerte accidente de tránsito que hoy lo tiene en la unidad de cuidado intensivos del Hospital Santa Clara. Cuenta el hombre que el menor de ocho años (Dubán Caicedo) estaba montando bicicleta frente a su vivienda ubicada en el barrio La Favorita (Los Mártires) cuando una moto que venía a alta velocidad terminó arrollando al pequeño y huyendo de la escena.“Yo estaba en la casa cuando empecé a escuchar los gritos de las personas que decían: ‘mataron a ese niño, lo mataron’. Yo me asusté y rápidamente salí a mirar qué era lo que había pasado y cuando me acerqué a la multitud estaba mi bebé tendido en el suelo y perdiendo mucha sangre”, confesó el padre del pequeño a Q’HUBO. La angustia y los llantos se apoderaron de la calle 17 con carrera 16B (donde ocurrió todo) y los presentes lo que hicieron fue comunicarse con las autoridades, pues Dubán estaba en estado crítico y a punto de perder la vida. “Mi niño se estaba muriendo y no llegaba ni una ambulancia ni la policía ni nada, entonces lo que yo hice fue recoger a mi bebé del suelo y salir corriendo hacia la clínica San Francisco de Asís. Allí me recibieron a mi niño y me lo entraron de una vez a la sala de reanimación, me decían: ‘papá, su hijo está muy mal, hay pocas probabilidades de que salga de esto’”, relató el hombre con su voz entrecortada. Una luz de esperanza. Diez reanimaciones fueron las que los galenos tuvieron que hacerle a Dubán y gracias a Dios lograron estabilizarlo. El menor fue trasladado al Hospital Santa Clara en donde le practicaron varias cirugías y hoy, diez días después, continúa en cuidados intensivos. Según lo que cuenta el padre del menor es que este accidente le dejó secuelas de gravedad al niño y su recuperación tardará por lo menos ocho meses. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: A Jorge Andrés Caicedo, barrio La Favorita, El menor fue trasladado al Hospital Santa Clara, los llantos se apoderaron de la calle 17 con carrera 16B, terminó arrollando al pequeño y huyendo, una moto