A disparos acaban con ‘El Gallo’

El destino, tal vez, le quiso mandar una señal a Jorge Eliécer Heredia porque antes de ser baleado no ganó ninguna partida de dominó. Después de despedirse de sus amigos, el hombre caminó 50 metros, atravesó una portón que da ingreso a la zona residencial en donde vive y 10 pasos más adelante un gatillero le propinó cuatro disparos. Al ‘Gallo’, como le decían a Jorge buena parte de los moradores del barrio San Bernardo (Santa Fe), lo conocían, tanto porque hacía parte de una familia tradicional de ese céntrico sector, como por su profesión de funerario. Para saber la calidad de persona que era este señor de 56 años, solo basta con caminar por la misma cuadra en donde lo mataron y allí cualquiera de los vecinos, en medio de un leve llanto, rememoraran alguna experiencia que tuvieron al lado del hoy fallecido. “Algunos vecinos lo buscaban para ir a jugar parqués o dominó. Todo el mundo lo preguntaba y estaba pendiente de él porque se ganó el afecto de la gente del barrio. Vea, yo estando con él nunca pagaba la cuenta en la tienda, ‘el Gallo’ siempre era el que me gastaba un tinto, traía algún pasabocas y compartía con la gente”, dijo un de los tantos amigos que dejó Heredia. Disparos en el callejón. Como nació, se crió y vivió en el barrio San Bernardo, y fue hijo y sobrino de los funerarios más veteranos del centro de la capital, a Jorge no le quedó de otra que seguir los pasos de su familia. Por su voz aguardientosa, y que variaba entre gruesa y aguda, se ganó el apodo del ‘Gallo’ y así era como lo conocían la mayoría de sus amigos. Heredia fue el segundo de dos hermanos, crío a un menor desde los tres años, a quien trataba como si fuera su hijo de sangre, pero tristemente la noche del martes este hombre pasó a habitar en la eternidad luego de ser alcanzado por varios disparos que le propinó un bandido a sueldo. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

